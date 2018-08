Egiptuse hauakambrist leiti maailma vanim juust

Juustutükk avastati muistse Memphise linna linnapea Pthamese hauakambrist ning selle koostise kindlaks tegemiseks kasutasid teadlased eesotsas Catania Ülikooli keemiku Encrico Grecoga massispektromeetria tehnikaid. Kui kunagi võis see olla isuäratav eine, siis pärast tuhandeid aastaid laagerdumist näeb see pigem välja nagu valge seebikamakas, kirjutab Science News .

Õigupoolest on viiteid juustutootmisele leitud varemgi – kõige vanemad teadaolevad jäljed pärinevad tuhandeid aastaid varasemast perioodist – kuid selgeid kõva juustu jäänuseid seni nii vanast perioodist avastatud ei ole.

Üllataval kombel leiti juustust lisaks tavapärastele piimavalgule ja vadakuvalkudele sisaldas säilinud materjal ka brutselloosi tekitavate bakterite jälgi. See tähendab tõenäoselt, et see ebameeldiv haigus kimbutas juba muistsed egiptlasi.