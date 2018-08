Avastus: mikroobe nakatavad viirused võivad ilma mõjutada

Töörühm märkas fütoplanktonit nakatava viiruse võimalikku mõju juba 2015. aastal. Miri Trainic pani kolleegidega tähele, et liiki Emiliania huxleyi kimbutavate viiruste (EvH) mõjul eraldub mikroobi ümbritsevast rakukestast pisikesi kaltsiumkarbonaadist koosnevaid tükikesi. See aitab nakatada viirusel teisi läheduses asuvaid mikroobe. Trainici töörühma uute katsete põhjal tekib selle tulemusel peenosakesi sedavõrd palju, et neil on potentsiaali mõjutada planeedi ilma, kirjutab ERR Novaator.