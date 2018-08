Muistsed Keenia karjakasvatajad lükkavad ümber ühiskondade arengu teooriad

Lothagam North’i maeti läbisegi igas vanuses inimesi, imikutest raukadeni. Kõikide lahkunute juurest leiti hauapanuseid, peamiselt ehete näol. Hauapanused olid kalmus jaotunud ühtlaselt, mitte koondunud paari kindla isiku säilmete ümber. See annab alust arvata, et matjate ja surnute ühiskond oli kaunis võrdõiguslik, kus kõigile, isegi sülelastele, osutati võrdväärset austust.

Lothagam North pole küll ainulaadne ning mujalt Aafrikast ja ka teistest kohtadest üle maailma on leitud monumentaalsete rajatiste jäänuseid, mille pidid tõenäoliselt ehitama võrdõiguslikust tõsiselt võtvad ühiskonnad. Lothagam North’is tehtud väljakaevamised kõigutavad veelgi senist arusaama, et ulatuslike ning keerukate ehitiste rajamiseks peab ühiskond olema ebavõrdne või kihistunud. Näib, et on võimalik ka teine arengutee, millel sammudes säilitab kogukond küttide-korilaste maailma iseloomustava vabameelsuses.