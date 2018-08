Teadlased said ammendava kinnituse, et Kuul on vett

Jääkihtide olemasolu tehti kindlaks neilt peegelduva infrapunakiirguse mõõtmise abil ning mõõtmise viis läbi India kosmoseaparaadi Chandrayaan-1 pardal olev NASA seade, mille eesmärk ongi kaardistada Kuu pinna mineraalset koostist, kirjutab The Guardian .

Kogutud andmete analüüsist selgus, et jääd leidub Kuul mitmes poolustelähedases piirkonnas, kuhu Päikese valgus kunagi ei jõua. Enamuses nendest piirkondadest ei tõuse temperatuur kunagi üle 163 °C. Seejuures on Kuu lõunapoolus oluliselt jäärikkam kui põhjapoolus.

Ameerika Teaduste Akadeemia Toimetistes avaldatud teadusartikkel on esimene, mille põhjal saab otseselt ja ammendavalt väita, et Kuu pinnal tahket vett tõepoolest leidub. Artikli autorid toovad välja, et tegemist võib olla tulevaste kosmosemissioonide jaoks potentsiaalselt olulise ressursiga.