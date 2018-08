Eesti õpilased võitsid rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil neli medalit

Tulemus on seda tähelepanuväärsem, et Eesti võistkond osales 12. korda toimunud olümpiaadil esimest korda. Eesti võistkonda kuulusid Tallinna Reaalkooli 10. ja 11. klasside õpilased. Hõbemedali võitis Robin Haljak ning pronksmedalitega tulid koju Andres Sakk, Willem Klaassen ning Andreas Must.