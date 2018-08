Ebatavaline taevane valgus osutus inimkonnale senitundmatuks loodusnähtuseks

Tänaseks on STEVE’i vaatlusi teada Suurbritanniast, Kanadalt, Alaskalt, USA põhjaosariikidest ja Uus-Meremaalt. Tegemist on tuhandete kilomeetrite pikkuse kitsa valguskaarega, mis kiirgab enamasti valgust lillades toonides. Tihtipeale kaasneb sellega horisondi lähedal nähtuv roheline lippaeda meenutav virmalistelaadne nähtus ning kogu asi kestab kokku 20 minutit kuni tunni.

Õigupoolest oli seda nähtust jäädvustatud ennegi, kuid teadlaste töölauale jõudis see alles 2017. aastal. Avastatud valgusviiru olemuse uurimiseks saidki USA ja Kanada teadlased eesotsas Calgary Ülikooli füüsiku Bea Gallardo-Lacourtiga kasutada juba 2008. aastal tehtud fotosid. Analüüsi algandmeid täiendati ka observatooriumite ja satelliidiandmetega, kirjutab Science .

Uuringus lähtuti arusaamast, et juhul, kui STEVE peaks olema midagi virmalistelaadset, siis peaks tema esinemisel kasvama atmosfääris ka laetud osakeste arv, mis omakorda peaks aga satelliidiandmetelt näha olema. Üllataval kombel näitasid andmed, et kuigi STEVE’i esinemise ajal osakeste arv tõepoolest suurenes, oli see efekt vaid kaduvväike.