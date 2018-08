Geenianalüüs paljastas kahe muistse inimliigi ristumise

Kõnealusest isendist on olemas küll vaid üks väike luutükk, kuid see oli siiski piisav, et Leipzigis asuva Max Plancki Evolutsioonilise Antropoloogia Instituudi teadlased saaksid analüüsida selle ürginimese geene ja teha kindlaks, et kimääri ema pidi olema neandertallane ja isa denislane. Luu füüsiliste omaduste põhjal võib öelda, et tegemist pidi olema vähemalt 13-aastase isendiga.