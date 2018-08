Ebatavaline avastus: evolutsioon soosib aeglasemate ja laisemate ellujäämist

Naljaga pooleks võiks öelda, et teadusajakirjas Proceedings of the Royal Society B avaldatud uuring kordab pea piibellikku tõdemust sellest, kuidas õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Nimelt analüüsisid Kansase Ülikooli teadlased kokku ligi 300 viimase viie miljoni aasta jooksul Atlandi ookeanis elanud limuseliigi kohta olemasolevaid andmeid ning otsisid seaduspärasid liikide evolutsioonilise edukuse kohta, kirjutab The Guardian.