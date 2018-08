Orbiidile jõudis maailma esimene tuulte kaardistamise satelliit

Õhkutõus toimus laupäeval kell 19:20 pärast 24-tunnist halbadest ilmaoludest tingitud viivitust. Tänaseks on satelliit turvaliselt oma 320 kilomeetri kõrgusel asuval orbiidil ning asub peagi jälgima maapinna kohal puhuvaid tuuli. Selleks on kosmoseaparaat varustatud spetsiaalse tuulesüsteemide mõõtmiseks mõeldud lasersüsteemiga, kirjutab The Guardian.