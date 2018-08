Arvuti õppis kunsti liigitama kaose ja keerukuse järgi

Inimesed on kunsti teinud koopaajast peale. Kunstistiile ja -voole on olnud palju. Nüüd on Brasiilia ja Sloveenia teadlased uurinud eri paigust ja ajastuist pärit kunstiteoseid muidu peamiselt füüsikas kasutatavate analüüsimeetodiga ja leidnud, et ka nende meetoditega saab kunstis üsnagi hästi stiile ja ajastuid eristada.