Standardmudeli kinnitus: Higgsi boson lagunes põhjakvarkideks

Seda, et Higgsi boson üleüldse laguneb, on märgatud varemgi, näiteks võib ta laguneda kaheks footoniks või kaheks W- või Z-bosoniks, kuid nüüdne avastus annab kinnitust, et ka põhjakvargid, mis on tuntud ka bottom-kvarkide või lihtsalt b-kvarkidena, saavad massi Higgsi väljalt, kirjutab ERR Novaator. Seeläbi sai aga uut kinnitust ka kogu elementaarosakeste standardmudel.