Valuvaigistid sõltuvuse kõrvalmõjuta

Eri opioidide sõltuvus algab paljudele just valuravist, mis teeb sõltuvust välistavate valuvaigistite väljatöötamise hädavajalikuks. Oksükodoon on üks levinumaid sünteetilisest opioidist valuvaigisti.

Hiljuti on katsefaaside jõudnud mitu uut valuvaigistit, mis kõik peaksid ühel või teisel viisil sõltuvust opioididest. Morfiin ja selle sünteetilised ekvivalendid on küll äärmiselt tõhusad valuvaigistid, ent nendega kaasnevad ebameeldivad kõrvalmõjud. Kõrvalmõjude hulgas on narkootiline joove ning sõltuvus. Uute ainete loojad loodavad sõltuvusprobleemi oma ravimitega vähendada.