Marsi hiidtorm raugeb, kulgur on endiselt tasa

Pea-aegu kolme kuu pikkune raadiovaikus teeb aga Opportunity jälgijad murelikuks. Nii see kulgur kui tema sõsar Spirit on varemgi tolmutormide kätte jäänud ning siis puhusid tormid vastuoksel kombel kulgurite energiaallikad päikesepaneelid hoopis puhtamaks kui nad enne tuulte tõusmist olid.

Seega on ebameeldiv võimalus, et vaid tolmused paneelid pole Opportunity vaikuse taga. Nüüd kui tolmu hulk Opportunity kohal on vähenemas, jõuab kulgurini piisavalt palju valgust, see saaks akusid laadida. Vaikuse täpset põhjust on raske ära arvata ning NASA teadlased jälgivad igapäevaselt väga tundlike vastuvõtjatega Marsi, et tabada ka kõige nõrgem signaal.