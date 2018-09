Kavalad tihased ehitavad erilised pesad sammaldest

Poolas Bialowieza metsade rasva-, sini- ja salutihaste (Poecile palustris) pesade sammaltaimede koostist uurides otsisid teadlased vastust küsimusele, kas tihased eelistatavad kindlaid taimi. Selleks koguti pesitsuse lõppedes puuõõnsustest pesad ning määrati nii neis leiduvad kui ka pesa lähiümbruses kasvavad sammaltaimed.

Pesade ümbrusest leiti 54 liiki sammaltaimi (neist 47 liiki lehtsammaltaimi ja 7 liiki helviksammaltaimi), kuid pesadest määrati kokku vaid 34 liiki. Kõige varieeruvam oli liigirikkus rasvatihase pesades (1–14 liiki). Sammaltaimede keskmine liigirikkus tihaste pesades jäi 4,0 (sinitihaste pesades) ja 5,5 (salutihaste pesades) liigi vahele. Valdava osa sini- ja salutihase pesast leitud liikidest moodustasid läikulmik (Hypnum cupressiforme) ning harilik lameõhik (Alleniella (Neckera) complanata). Rasvatihase pesades domineerisid aga viis liiki: lisaks läikulmikule veel suur tuhmik (Anomodon viticulosus), kähar salusammal (Eurhynchium angustirete), harilik hännik (Isothecium alopecuroides) ja harilik palusammal (Pleurozium schreberi). Vaatamata suhteliselt suurele liigilisele mitmekesisusele pesades moodustas põhiosa (80–89 protsenti) kasutatud sammaltaimede üldmahust keskimiselt vaid 2,3–2,7 liiki. See näitab, et hoolimata pesa ümbruses olevast suurest sammaltaimede valikust kasutavad tihased pesaehituseks vaid kindlat liiki samblaid.

Rasvatihase pesast leitud liigid erinesid väiksemate tihaste pesades kasutatutest niivõrd, et pesade määramine olnuks võimalik ka pesa aluskihi järgi – kui salu- ja sinitihane kasutasid suhteliselt sarnaseid sammaltaimi, siis rasvatihase pesa alumine kiht koosnes tugevama struktuuriga liikidest (näiteks suurest tuhmikust, palusamblast). Selline erinevus on ilmselt tingitud rasvatihase suuremast kurnast ja poegade kasvust, mistõttu on vajalik ka tugevam pesa aluskiht; väiksematel tihaseliikidel piisab aga õrnema struktuuriga sammaltaimedest (näiteks läikulmikust, lameõhikust). Kuigi sini- ja salutihase pesad olid teineteisega sarnased, leidus vaid salutihase pesas harilikku paelsammalt (Metzgeria furcata), vaid sinitihase pesas aga saledat lühikupart (Brachythecium salebrosum).