Tõsiasi, et peaaegu kõigis inimestes, kui aafriklased kõrvale jätta, on suuremal või väiksemal määral säilinud neandertallaste DNAd, on juba aastaid tagasi geenianalüüside põhjal selgeks tehtud. Üldjuhul jääb neandertallaste DNA kogus inimese genoomis kahe kuni kolme vahele. See teadmine tekitas uue küsimuse.