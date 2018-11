Hubble’i kosmoseteleskoop on rikke tõttu hädarežiimis

1990. aastal kosmoseavastuste teele startinud Hubble’i kosmoseteleskoop on üks võimsamatest maailmaruumi kiikamise tööriistadest, mis inimkond kunagi loonud ning mitmed tema vaatlused on viinud oluliste teadusavastusteni.

Kokku on kosmoseaparaadi pardal kuus tasakaalu tagavat güroskoopi, kuid nagu kirjutab BBC, võib just güroskoope lugeda kogu missiooni Achilleuse kannaks. Rikke hetkeks oli kuuest neli juba rivist väljas ning kui viga ilmsiks tuli, kosmosealuse kontrollkeskuses olevad operaatorid lülitada sisse üht teist, seni välja lülitatud olnud güroskoopi, kuid seegi tõrkus. Kokku on Hubble’il seega hetkel vaid kaks täielikult toimivat güroskoopi. Optimaalse funktsionaalsuse tagamiseks oleks neid vaja aga vähemalt kolm.

Hubble’i missiooni asejuht Dr Rachel Osten kirjeldas rikkele järgnenud päevi sotsiaalmeedia vahendusel kui «väga stressirohket nädalvahetust. Kuniks me välja mõtleme, mida teha, on Hubble’i kosmoseteleskoop turvarežiimis. Ka teine güro on katki läinud. Kõigepealt üritame tagasi tööle saada esimese, varem väljas olnud güroskoobi, mis on ka praegu probleemne.»

Osteni sõnul teadsid teadlased juba ette, et teleskoobi vananedes on just güroskoobid ühed esimesed tõrkuma hakkavad osad.