Juba teine kosmoseaparaat on väljumas Päikesesüsteemist

Sellised näitajad on väga sarnased sellega, mida Voyager-1 nägi 2012. aasta maikuus, kolm kuud enne seda kui tema Päikesesüsteemist väljus. Kuigi Voyager-1 startis maailmaruumi isegi oma kaksikust Voyager-2st hiljem, on planeetidelt saadud gravitatsioonikiirendus tema edenemisele oluliselt kaasa aidanud ja nii jõudiski ta kauge punktini teisest koguni kuus ja pool aastat varem.

«Lähikuudel on meil ees veel palju õppimist, aga seejuures ei tea me ikka veel, millal ta heliopausini jõuab. Hetkel on ainus asi, mida saame teatud enesekindlusega öelda, et me ei ole veel omadega nii kaugel,» ütles Stone.