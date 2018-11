Tartu teadlaste uuringud selgitavad, kuidas taimedel «suu» lahti teha

Tartu Ülikooli molekulaarse taimebioloogia professor Hannes Kollist koos oma uurimisrühmaga uurib, kuidas toimub taime lehtede gaasivahetus, mida reguleerib õhupilude avanemine ja sulgumine. Õhupilude lahti ja kinni käimisest sõltub see, kas taim saab kasvada kiirelt või panustab sellele, et minimeerida vee väljaaurumist ja närbumist, kirjutab ERR Novaator .

Kollist ja tema kaasautorid on kirjeldanud nüüd ära mitu olulist sammu sellest, kuidas õhupilud tajuvad süsihappegaasi. See on oluline teadmine, et aretada tulevikus näiteks põuale vastupidavamaid teravilju.