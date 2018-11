Ikka mustad augud: avaldati Stephen Hawkingi viimane teadustöö

Teadusartikli keskseks küsimuseks on mustade aukude nn infoparadoks, mis oli ka Hawkingi teadustöö üks keskne küsimus. Infoparadoksi keskmes on Albert Einsteini üldrelatiivsusest tulenev teooria, et mateeriat endasse ahmivaid mustasid aukusid on võimalik ammendavalt kirjeldada kolme omaduse – augu massi, laengu ja spinni põhjal. Ligi 60 aastat pärast Einsteini lisas Hawkingi sellesse nimistusse neljanda parameetrina ka temperatuuri.

«Me ei tea, kas Hawkingi entroopia kajastab kogu musta auku langenudmaterjali, nii et õigupoolest on see üks samm teel paradoksi lahendamisele. Meie hinnangul on see oluline samm, aga siin on veel palju tööd teha,» ütles uuringu kaasautor, Cambridge’i teoreetilise füüsika professor Malcolm Perry The Guardianile.