Antarktikast murdub lähiajal järjekordne hiigel-jäämägi

Praeguseks on šelfijää keskelt arenema hakanud mõra juba pea 30 kilomeetri pikkune ning murdumisest on puudu veel vaid kuus kilomeetrit. Kui see nii kaugele jõuab, võib merele jõuda kas üks suur või mitu väikest jäämäge. Samalaadne murdumine toimus ka 2017. aastal, kirjutab Live Science .

Kuigi liustike murdumine ja jäämägede tekkimine on igati loomulikud protsessid, on seda vähemalt Pine Islandi liustikul viimase 17 aasta jooksul toimunud oluliselt rohkem kui varem ning sagedus aina kasvab. Jäämägesid on liustikust eraldunud näiteks 2001. aasta jaanuaris, 2007. aasta novembris, 2011. aasta detsembris, 2015. aasta augustis ja 2017. aasta septembris. Kuna lõhe läbib peaaegu tervet liustikku, võib oodata et õigepea lisandub nimistusse ka 2018.