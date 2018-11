Kaart: millised on kliimasoojenemise plussid ja miinused Euroopas

Euroopa parlamendi koostatud kaardilt on näha, milliseid muutusi on täheldatud Euroopa piirkondades, muutuste mõju ei ole ühtlane.

Kliima muutumine on toonud peamiselt kahju, kuid mõnel pool on sellest ka kasu saadud – näiteks on Põhja-Euroopas vähenenud küttenõudlus ja mõneti paranenud põllumajandustingimused.