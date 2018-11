Vaata, kes on esitatud Eesti Teaduse Akadeemia liikme kandidaatideks

Iga vaba akadeemikukoht on seotud ühe konkreetse teadusvaldkonnaga, milleks on täppisteadused, inseneriteadused, geoloogia, ökotoksikoloogia, inimgeograafia, kultuuriteadused ning ühiskonna-ja riigiteadused.

Kõige rohkem kandidaate on esitatud kultuuriteaduste alal, kus ühele akadeemikukohale kandideerib koguni kuus teadlast. Nendeks on Tartu Ülikooli (edaspidi TÜ) kultuuriteaduste professor Kristin Kuutma, Eesti Kirjandusmuuseumi juhtivteadur ja folkloristika osakonna juhataja Mare Kõiva, EELK usuteaduste instituudi erakorraline professor Jaan Lahe, Tallinna Ülikooli (edaspidi TLÜ) Aasia uuringute ja üldise kultuuriloo professor Rein Raud, TÜ isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia professor Anu Realo ning TÜ kultuurisemiootika professor Peeter Torop.

Täppisteaduste valdkonnas on ühele kohale kandidaate neli. Nendeks on Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi (edaspidi KBFI) vanemteadur Els Heinsalu, kes on hetkel ka Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president, Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi TTÜ) rakendusmatemaatika professor ja matemaatika osakonna juhataja Jaan Janno, Tartu Ülikooli eksperimentaalfüüsika professor Marco Kirm ja KBFI juhtivteadur Toomas Rõõm.