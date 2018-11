Sajandi leid: Norrast leiti hämmastavalt heas korras viikingite laevahaud

Georadariga tehtud mõõtmised näitavad, et laeva 20 meetri pikkuni kiil ning mitmed laeva laiad (ehk küljalauad) on üllatavalt hästi säilinud. Laeva hea seisukord on veel üllatavam võttes arvesse, et seda katnud kääbas on vilja kasvatamiseks tasaseks küntud. Põllult leitud laev ei puhka Jellstadis üksi, seda saadavad ka säilunud monumentaalne Jelle kääbas ning georadar tuvastas ka mitme viikingiaegse pikkmaja vundamendid, vahendab Norra Ringhääling. Kokku leiti Rootsi piiri äärselt alalt kaheksa kääbast või hauda ning viie maja jäänused.