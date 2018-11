Küttimine seab suuremad linnud väljasuremisohtu

Selgus, et oodatust 20 protsenti suurem risk välja surra ähvardab koguni 16 sugukonda, neist enim on ohustaud sarvlindlased (Bucerotidae), kurglased (Gruidae), pittalased (Pittidae), faasanlased (Phasianidae) ja haugaslased (Accipitridae). Tunnustest mõjutavad oluliselt rohkem väljasuremist kaks – linnu suurus ja küttimine (suuremaid linde kütitakse sagedamini ja seetõttu on need liigid suuremas ohus).

Hiina linnustiku analüüsimisel saadud tulemused näitavad, et kaitsemeetmed peaksid olema suunatud eelkõige ohustatud linnurühmade ja suurtele, küttide meelisobjektideks olevate liikide kaitsele. Seega võiks linnu suurus ja küttimissurve olla heaks indikaatoriks liigi ohustatuse määramisel, kuid lisaks eelmainituile ohustavad Hiina linnustikku ka elupaikade kadumine või halvenemine, lindudega kaubitsemine, tammide ehitamine veekogudele ja turism. Kuigi murettekitav on, et rahvusvahelise ja Hiina kohaliku punase nimestiku vahel on erinevused, võetakse liikide kaitsmisel inimtegevuse mõju üha enam arvesse.