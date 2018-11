Avastus: Pompeii katastroofi õpikutõe peab tõenäoselt ümber kirjutama

Tacitusele saadetud kirjas väidab Plinius Noorem, kuidas oli tol päeval Pompeiist teiselpool Napoli lahte asuvas Misenumi linnas (tänapäeval kannab see nime Miseno). Näinud üle lahe kõrguvat suitsupilve, oli tema onu Plinius Vanem läinud laevaga sinna päästetöödele, kuid ei jõudnud Pompeii’st enam kunagi tagasi. Oma kirjas vannub Plinius Noorem, et nägi toimunut oma silmaga.

Hävinud Pompeii linnas hiljuti tehtud väljakaevamiste käigus avastatud kirjad panevad vulkaanipurske täpse dateeringu aga küsimuse alla. Tegemist on lihtsa söetükiga tehtud kritseldusega, mille autoriks oli tõenäoselt keegi lihttööline. Seinale üles märgitud tekst viitab tänapäevase kalendri mõistes 17. oktoobrile. Juhul, kui selle kirjutaja pani seinale kirja hetke kuupäeva tähendab see aga, et vulkaaniplahvatus pidi toimuma sellest kuupäevast loetud päevad hiljem – söejäljed ei püsi lihtsalt kuigi kaua seina peal.

Uuringu autorite hinnangul on seega küllaltki tõenäoline, et plahvatus toimus 24. oktoobril.

Tegemist pole kaugeltki esimese korraga, kui teadlased on Pliniuse ülestähendusi kahtluse alla seadnud. Varem on näiteks juhitud tähelepanu, et tuha alt on välja tulnud mitmete sügiseste põllumajandussaaduste jälgi ja ka elutubades seisnud kütteseadmeid, mis viitavad kõik võimalusele, et purse pidi toimuma hilisemal ajal. Avastatud söekritseldused lisavad sellele teooriale veelgi veenvust.