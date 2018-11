Ladinakeelsete liiginimede kõrval hakkavad kehtima DOI-koodid

«Selleks on meil eraldi andmebaas UNITE, see on globaalne, seal töötab sadu inimesi, me juhime ja alustasime seda. Üle maailma on kokku kogutud teatud geenijärjestused ja nende baasil on arvutatud välja liigid, DNA põhised liigid, ja siis me oleme sinna otsa ehitanud kommunikatsioonisüsteemi, mis on alternatiivne Linné süsteemile ja see põhineb DOI-del, sama mis on ajakirja artiklitel. Igal liigil on oma DOI-kood, mis on ajas stabiilne identifikaator,» ütles uue andmebaasi üks juhtidest, Tartu Ülikooli mükoloogia professor Urmas Kõljalg ERR Novaatorile.