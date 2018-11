Uuring: maailma vanimad fossiilid võivad olla hoopis tavalised kivid

Kui Austraalia teadlased 2016. aastal oma uuringu avaldasid, lõi see kogu maailma teadusajakirjanduses üksjagu laineid. Nimelt väitsid uuringu autorid eesotsas Wollongongi Ülikooli geoloog Allen Nutmaniga, et nende leitud kivimoodustised on ürgsed fossiilid ja kõigele lisaks veel vanemad kui ükski teine varase elu tõend, mis inimkond kunagi leidnud. Kui varem oli vanim elutegevuse jälg dateeritud 3,5 miljardi aasta vanuseks, siis Gröönimaa leid lükkas selle piiri koguni 220 miljonit aastat varasemaks.