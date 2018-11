Värske Merkuuri-missioon tõotab anda maavälise elu otsimiseks vajalikke teadmisi

Rakett Ariane 5 peaks viima reede õhtul kosmoselaeva BepiColombo Prantsuse Guajaanast orbiidile, et alustada seitsmeaastast reisi Merkuuri poole. Missiooni raskendab Päikse gravitatsioonijõud, mille tõttu on kosmoselaeva kavandatav teekond ellipiskujuline ning ta möödub kaks korda Veenusest ja kuus korda Merkuurist.

Mida Merkuuri uurimine annab?

BepiColombo suureks eesmärgiks, nagu paljudel teistelgi kosmosemissioonidel, on leida vastuseid teaduse suurtele küsimustele nagu et kust kõik alguse sai – kuidas tekkis Päikesesüsteem ja selle planeedid, meie koduplaneet Maa nende seas.

«Kui tahame mõista, Maad ja seda, kuidas elu siin või võib-olla teistelgi planeetidel alguse sai, peame kõigepealt mõistma Päikesesüsteemi,» ütles projekti aseteadusjuht Joe Zender The Guardianile. Kuigi planeetide uurimisel on tänaseks tehtud suur töö, on Merkuur kõigi teiste meile lähedaste taevakividega võrreldes ebatavaline ega sobitu oma suure tiheduse ja osaliselt vedela tuumaga kuigi hästi üldpilti.