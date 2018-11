Allikad: Hiina plaanib asendada tänavavalgustuse kunst-Kuudega

Maa lisakuuga valgustamine võib aga osutuda vastuoluliseks maailmas süveneva valgusreostuse pärast. Nimelt on mitmed teadlased ja keskkonnaorganisatsioonid korduvalt osutanud probleemile, et maailmas on aina enam piirkondi, kus tegelikku ööpimedust ei olegi võimalik kogeda. Kuidas see inimese tervisele mõjub, ei ole veel lõplikult kindel, kuid öine valgus rikub täielikult mitmete loomaliikide ööpäevarütmi. Näiteks on uuringud näidanud, et komme valgustada öösiti kirikutorne on vähemalt Rootsis oluliselt vähendanud pimedalembeste nahkhiirte arvukust. Mida tooks kaasa terve piirkonna taevast tehislikult valgustamine, peab selguma juba hiinlaste katsetustest.