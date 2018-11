Kuula: teadlased avastasid Antarktika šelfijää kummitusliku «laulu»

Jäälaamade muusika inimkõrvale kuuldav ei ole, kuid seismilised sensorid võimaldasid teadlastel siiski seda tabada ja salvestada. Salvestatud heli keskmiseks sageduseks oli 5 hertsi, ehk ühte sekundisse mahtus vaid viis helilainet. Ometigi on see aga piisav, et kanda endas olulist infot jääkihi kohta, kirjutab Live Science.