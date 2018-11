Õpilasteadus näitas, kuidas ravimtaimed HIV vastu aidata võivad

Olgu öeldud, et nende tulemuste põhjal ei saa siiski järeldada, et kummelinaps ravib aidsi, kuna nii looduslikult esinev viirus kui ka tema sihtmärk – inimese teatud tüüpi immuunrakud – on katsetes kasutatud mudelsüsteemiga võrreldes erinevad. Samas näitavad saadud tulemused, et neis ravimtaimedes leiduvaid ühendeid tasub HIV-vastaste uute ravimite otsingul edasi uurida.