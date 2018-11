Millest räägib eestlaste maailma pikim raamaturiiul?

Möödunud nädala lõpus ajakirjas Social Science Research avaldatud teadusuuring tõmbas tähelepanu sedastusega, et eestlaste raamaturiiul on uuritud rahvaste seas konkurentsitult pikim. Kui eestlastel oli 16 aasta vanuselt koduses raamatukogus keskmiselt 218 teost ja nimistus teisele kohale langenud norrakatel 212, siis meie põhjanaabritel üksnes 168 raamatut ning nimistu pingerea tagaotsa jäänud türklastel kõigest 27.

Kui mõelda selle peale, et paljude eestlaste jaoks on raamatuid tuubil täis topitud nõukogudeaegne sektsioonkapp igati kodune vaatepilt, ei ole sellistes tulemustes õigupoolest midagi üllatavat. Nüüd selgub, et selline normaalsus on maailmas üpris eriline.