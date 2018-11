Hiinas käib võidujooks maailma võimsaima superarvuti ehitamiseks

See ei ole esimene kord, kui Hiina maailma suurima arvutusvõimsuse tiitlile pretendeerinud on. Kaheksa aastat tagasi tõusis sellele troonile nende 2,57 petaflopise (ühik, mis näitab, mitu ujukomatehet arvuti sekundis teha jõuab) võimsusega superarvuti Tianhe-1a, mis püsis seal aga vaid üürikese aja, kirjutab Science .

Nüüd on Hiina Riikliku Tjanjini Superarvutite Keskuse teadlased aga loonud uue prototüübi, mis võiks Hiina taas maailmas esiritta tõsta. Edu korral tähendaks see ühe eksaflopi piiri ületamist, mis tähendaks 10 18 ujukomatehet sekundis. Hetkel kuulub maailma kiireima arvuti tiitel USAs Tennessee osariigi Oak Ridge’i Riikliku Laboratooriumi arvutusmasinale Summit. Eksaflopi piiri ületamine tähendaks senise võimsusrekordi viiekordset ületamist.

Samas on Tjanjini keskusel lisaks Euroopa, USA ja Jaapani teadlastele konkurente ka Hiinas endas. Nimelt on riik valinud endale arvutusvõimsuse arendamise strateegiaks mitmete teadusgruppide üksteisega konkureerima panemise. Lisaks Tjanjinile arendavad analoogseid masinaid välja ka Jinani Superarvutite Keskus ja ka Pekingis asuv firma Dawning Information Industry Co. Tõenäoselt valib riigi teadusministeerium aasta lõpus neist kaks, mida hakatakse edasi arendama, et ka eksaflopi võimsus saavutada.