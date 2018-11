Ghanast Afganistanini: Tallinna Ülikool promoveerib doktoriks rekordarvu välismaalasi

Täna, 26. oktoobril toimub Tallinna Ülikoolis doktorite promoveerimine. Eriliseks teeb selle tõsiasi, et doktorikraadi omandanute hulgas on välismaalaste osakaal suurem kui ühelgi varasemal aastal: üks promoveeritav on pärit Ghanast, üks Nigeerast ning viis Afganistanist.