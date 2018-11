NASA on valmis Opportunity kulgurit surnuks kuulutama

Opportunity on üks kahest hetkel aktiivsest NASA Marsi-kulgurist, kuid erinevalt oma kaaslasest Curiosity’st sõltub ta oma igapäevases energiatarbes päikesepaneelidest. Seni on selline tehniline lahendus olnud toeks ühele kosmoseagentuuri suurimale eduloole - 2004. aastal Marsil maandunud Opportunity missiooni planeeritud kestuseks oli vaid 90 Marsi-päeva ehk sol’i, kuid praeguseks on ta ületanud juba 5200 sol’i piiri, mis teeb temast ühe edukamalt üle aja töötanud kosmosemissiooni ajaloos.