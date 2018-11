Piiblimuuseumi väljapanekus olnud Surnumere kirjarullid osutusid võltsinguteks

Vanimad religioossed tekstid

Surnumere käsikirjad on erineva päritoluga tekstid, mis on kirjutatud heebrea, aramea, nabatea, kreeka ja ladina keeles. Qumrani koobastest leitud käsikirjad on jäänused esseenide koguduse raamatukogust, mis koosnes ligi 800 nahast, papüürusest ja isegi pronksist dokumendist. Nende hulgas on tervelt või katkenditena kõik Vana Testamendi raamatud peale Estri raamatu, Vana Testamendi teoste kommentaare ja apokrüüfe ning koguduse elukorraldust ja õpetust käsitlevaid tekste

Tegemist on väärtusliku allikaga, mille põhjal on ajaloolased teinud rohkelt järeldusi Palestiina ajaloo, judaismi, varakristluse ja Piibli ajaloo kohta.