Hiigelraport: ületarbimine on hävitanud 60 protsenti maailma loomadest

«Maa kaotab oma elurikkust sellise kiirusega, millesugust võis viimati näha suurte massväljasuremiste ajal,» seisab välja antud raportis. Tegu on Maailma Looduse Fondi hinnanguga, mida antakse välja üle aasta, et informeerida maailma poliitikakujundajaid eluslooduse üldisest olukorrast. Raport annab ülevaate ligi 4000 liigist ja 16 700 populatsioonist.

2018. aasta raportist selgub, et tänaseks praeguseks on kogu Maa maismaast inimtegevusest mõjutamata vaid neljandik ning tänaste trendide jätkudes väheneb see aastaks 2050 vaid 10 protsendini. Keskkonnahävingu peamiste põhjustajatena tuuakse välja pidevalt kasvav toidu- ja energiavajadus ning peamiste hävingupiirkondadena Lõuna- ja Kesk-Ameerika liigirikkad troopikametsad, kus selgroogsete arvukus on alates 1970. aastast vähenenud koguni 89 protsenti, kirjutab BBC.