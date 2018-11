Eesti teadlased arendavad keskkonnasõbralikku nutirõivaste materjali

Hiljuti ilmus juhtivas erialaajakirjas Carbon Tehnikaülikooli teadlaste sulest teadusartikkel «A method for producing conductive graphene biopolymer nanofibrous fabrics by exploitation of an ionic liquid dispersant in electrospinning» (Juhtivate grafeenist ja biopolümeerist nanokiuliste kangaste valmistamise meetod kasutades ioonvedelikust dispergenti ja elektroketrust).