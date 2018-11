Läbimurre: Šveitsi täpsus pani jalust halvatud kõndima

Kolme šveitslast – Davidit, Gert-Jani ja Sebastiani – ühendas algul vaid see, et nad kõik kaotasid aastaid tagasi trauma tagajärjel liikumisvõime allpool vööd ja olid eluga ratastoolis harjunud. Nüüd on kolmik osa teaduse ajaloost, sest neist on saanud esimesed inimesed, kelle iseseisev liikumisvõime on suudetud osaliselt taastada.