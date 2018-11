Avastus: Maal võib olla kaks «tolmukuud»

Nimelt kirjutavad Ungari teadlased ajakirjas Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, et tuvastasid Maast ligikaudu 400 000 kilomeetri kauguselt kaks tolmupilve. Täpsemini asuvad need nii-nimetatud Lagrange’i punktides L4 ja L5, kus Maa ja Kuu gravitatsioon üksteist tasakaalustavad. Sisuliselt tiirleb üks tolmukuu Kuu orbiidist ees- ja teine tagapool, kirjutab IFL Science.