Teadlased muutsid hiired nähtamatuks, et uurida nende sees toimuvat

Loomkatsed on teadusuuringutes teatavasti üks levinum viis füsioloogiliste protsesside kindlaks tegemiseks või uute ravimite katsetamiseks. Mudelorganismi – näiteks hiirt – mõjutatakse erinevate ravimitega, et kutsuda esile vastavaid reaktsioone. Viimastel aastatel on lahkamise ja muude n-ö traditsiooniliste organismi reaktsiooni uurimise meetodite kõrvale kerkinud ka täiesti uudne lähenemine, kus uuritavad organid «pestakse» spetsiaalsete lahustite abil pigmentidest ja rasvadest niivõrd puhtaks, et need muutuvad läbipaistvaks, kirjutab Nature.