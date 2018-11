Edulugu looduskaitses: heeringavaala ja mägigorilla arvukus on lõpuks tõusuteel

IUCN ütles ohustatud liikide «punast nimekirja» uuendades, et üldise vaalapüügikeelu tõttu on heeringavaala populatsioon 1970. aastate keskpaigast alates peaaegu kahekordistunud ja täiskasvanud isendeid on nüüdseks umbes 100 000. See lubab kanda heeringavaale «ohustatud» loomade kategooriast «haavatavate» kategooriasse.