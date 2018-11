Naabertähe juurest avastati «super-Maa» tüüpi planeet

Barnardi täht, mille ümber avastatud planeet tiirleb, asub Päikesest ligikaudu kuue valgusaasta kaugusel, mis teeb ta Proxima Centauri järel teiseks meile kõige lähemaks kinnitatud eksoplaneediga täheks. Kuivõrd sedalaadi süsteemid saavad olema esimeste sihtmärkide seas, kuhu uue põlvkonna maavälise elu otsimise satelliidid oma pilgu pööravad. Tegemist on punase kääbuse tüüpi tähega ning eksoplaneet on sellele umbes sama lähedal kui Merkuur Päikesele, kirjutab BBC .

Avastatud planeedi nimega Barnard b massiks hindavad selle avastanud selle avastanud de’l Espai Teadusinstituudi astronoom Ignasi Ribas ja kolleegid umbes 3,2 Maa massi, ehk siis tegemist on ligikaudu super-Maa tüüpi planeediga*. Tõenäoselt on see kivine nagu Maa või Marss, kuid kaetud paksema atmosfääriga kui kumbki neist. Atmosfäär ise peaks aga sisaldama suures koguses vett, vesinikku, süsinikdioksiidi ja muidki gaase.

Planeedi tuvastamiseks kasutati nn radiaalkiiruse meetodit, mille käigus jälgitakse tähest Maani jõudva valguse tugevuse tõuse ja langusi, mis on tingitud planeedi ja selle ümber tiirleva tähe gravitatsioonilistest vastasmõjudest. Analüüsi aluseks kasutati mitmete erinevate kosmoseteleskoopide mitmekümne aasta jooksul kogutud vaatlusandmeid. Tegemist on esimese korraga, kui see meetod eksoplaneedi kinnitamiseni viinud on.