Avalik kiri: radikaalne plaan kirjastajate taltsutamiseks piirab teadlaste tegutsemisvabadust

«Usun, et see on kirjutatud õilsate kavatsustega. Visioonidokumendina oleks see vägagi tervitatav. Praegusel kujul pole aga teadlaskonda otsustusprotsessi juurde piisavalt kaasatud. Paljud kirjale allkirja andnud teadlastest ei teadnud varem, millega üldse tegu on. See on probleemne, sest mõjutab otseselt viisi, kuidas teadlased üksteisega suhtlevad,» selgitas avaliku kirja kirjutamist koordineerinud Lynn Kamerlin, Uppsala Ülikooli strukturaalbioloogiaprofessor ERR Novaatorile antud intervjuus.