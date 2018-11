Ametlikult otsustatud: kilogrammi definitsioon muudetigi ära

Kokku osalesid Pariisis toimunud kohtumisel teadlased 57 riigist ning otsus senine kilogrammi definitsioon õhtule saata võeti vastu ühehäälselt. Edaspidi ei ole kilogramm seega seotud mitte konkreetse materiaalse esemega nagu seni, vaid defineeritud läbi füüsikaliste kontsantide, täpsemini kvantmehaanikast tuntud Plancki konstandi.

See teeb kilogrammist viimase SI-süsteemi põhiühiku, mille definitsioon etalonipõhisest konstandipõhiseks muudetakse. Nimelt on Pariisis Sevres’ äärelinnas spetsiaalses seifis kiivalt hoitav etalon kõigist turvameetmetest hoolimata aegamööda väiksemaks kulunud. Hinnanguliselt on tema mass võrreldes 1889. aastaga, mil see konkreetne etalon kasutusele võeti, kaotanud ligikaudu 50 mikrogrammi.

Tavakodanikule, kellele massiühik on ennekõike vajalik tarbeesemete kaalumiseks, ei tähenda selline muutus mõistagi suurt midagi, kuid ülitäpsetes teaduseksperimentides võib muutus kaasa tuua juba märkimisväärseid vigu. Lisaks kaasneb kogu mõõteühiku materiaalsele esemele tuginemisega ka ebatõenäoline, kuid siiski mitte eiratav oht – kui vihiga peaks midagi juhtuma, muutub kogu mõõtühik.

Uue definitsiooni järgi on kilogramm defineeritud hoopis elektromagnetilise jõu põhimõtete kaudu. Nimelt peab iga metalleset tõstev elektromagnet rakendama tõstetavale esemele jõudu, mis on tema kaaluga vähemalt võrdne või suuremgi. Piltlikult öeldes – kui seni on kilogrammi kontrollitud traditsioonilise vihtidega kaalu põhimõttel, siis uue definitsiooni järgi hakkab sama asi käima eseme tõstmiseks kasutatud elektromagnetilise jõu läbi. Seda võrreldakse omakorda Plancki konstandiga (6,62607015 × 10-34 m-2s) ning tulemuseks saabki kilogrammi.

Füüsikud seadistamas Kibble'i kaalu, millest saab alates tuleva aasta maikuust kilogrammi mõõtmise kuldstandard. FOTO: Christophe Petit Tesson/EPA/Scanpix

Sellise süsteemi eeliseks on, et põhimõtteliselt on täpse kilogrammi välja arvutamine võimalik ükskõik kus. Tegelikkuses aga on selleks vaja niivõrd keerukat nn Kibble’i kaalu, millesuguseid on maailmas siiski vaid piiratud kogus. Ühe metallikamaka hegemoonia on aga läbi.

Kilogrammi uus definitsioon hakkab kehtima 2019. aasta 20. maist.