Uuring: Maa võib olla läbimas tumeaine «orkaani»

Avastuse teinud Zaragoza Ülikooli teoreetilise füüsika järeldoktorant Ciaran O’Hare ja kolleegid tuginevad oma järeldustes Päikesega ühes suunas liikuva tähtedekogumi S1 vaatlustele. Teadlased usuvad, et tegemist on Linnutee poolt miljardeid aastaid tagasi alla neelatud kääbusgalaktika jäänustega, kirjutab Physics .

Ligi 30 000 tähest koosneva tähevooluse avastas Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) Gaia satelliit Gaia möödunud aastal. Kokku on meie kodugalaktikast teada ligi 30 sedalaadi voolust, mida kõiki usutakse olevat kunagiste kokkupõrgete jäänused.

S1 on teiste seas aga eriti tähelepanuväärne, kuna tema kiirus Päikese suhtes on ligi 500 kilomeetrit sekundis – piisav, et tuua kaasa tagajärgi ka meie läheduses paiknevale tumeainele. Kuigi olemasolevad nõrga vastasmõjuga massiivsete elementaarosakeste detektorid seda veel mõõta ei suuda, võivad uue põlvkonna mõõteseadmed seda siiski juba suuta.