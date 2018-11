Tartu teadlaste uuring kinnitas ravimi toime sõltuvust geneetikast

«Kui teame ravimite geneetilisi vastunäidustusi, mõistame paremini nende erinevat toimet. Geneetilise info põhjal saame pakkuda patsiendile paremat ravi ja suurendada tõenäosust, et ravim tema jaoks toimib,» ütles uurimistööd juhtinud TÜ genoomika instituudi juhtivteadur Lili Milani.

Uurimistöös kasutati üle16 000 geenidoonori tervise- ja geeniandmeid. Selgus, et laiapõhjalised tervise- ja ravimiretseptide andmed sobivad farmakoloogidele juba teadaolevate ravimite ja geneetika vastasmõju olemasolu hindamiseks ning uute seoste olulisuse testimiseks.

«Rahvastikupõhised andmed võimaldavad kontrollida seoseid, mida esines varasemates uuringutes liiga harva,» ütles Tasa, kes on uurimuse põhjal valminud teadusartikli peamine autor.

«Eesti digitaalsete terviseandmete ja Eesti geenivaramu kogutud DNA-andmete koos uurimine annab huvipakkuvaid ning rahvatervise jaoks tähtsaid tulemusi. Eriti ilmekad on juhud, kus näeme sellistes suurandmetes seoseid ilma eelneva aimduseta, et konkreetne geen võiks ravimi toimet ühel või teisel moel mõjutada. Peale teadusliku huvitavuse on neil leidudel seega mõju ka meditsiinisüsteemile,» sõnas arvutiteaduse instituudi professor Jaak Vilo.