InSight kosmoseaparaat maandus edukalt Marsil

Mars InSight

Ameeriklaste loodud kosmoseaparaat kannab enda sisemuses mitmeid teadusseadmeid, millest paljud on erinevate Euroopa teadusasutuste loodud. Tegemist on esimese Marsi-missiooniga, mis pöörab oma pilgu punase planeedi sisemusse ning üritab lisaks muule tabada ja mõõta ka seni väheuuritud «Marsi-värinaid.» Selleks on maandur varustatud prantsuse ja inglise päritolu seismomeetritega.

Saksa teadlaste loodud puur kaevub aga viie meetri sügavusele planeedi pinna alla, et mõõta sealset temperatuuri. Raadiolainetel põhinev eksperiment üritab aga teha kindlaks planeedi pöördetelje võbelusi, mille põhjal saab leida vastuse ka küsimusele, et kas planeedi südamik on tahkes või vedelas olekus.