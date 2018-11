Uuring: poolte psühholoogiakatsete tulemused ei pruugi tõele vastata

Tulemused viitavad, et mitmetesse laia kõlapinda leidnud teadustöödesse tuleks suhtuda ettevaatusega ja valdkonda laiemalt kimbutavad süstemaatilised probleemid, kirjutab ERR Novaator .

«Üksiku tulemusena ei võtaks ma seda 50 protsenti liiga tõsiselt. Paljud uuringud olid aga mõjukad ja avaldatud väga hea mainega teadusajakirjades. Kui lisada sellele eelnevate analüüside järeldused, oleme kindlad, et aastate eest paberil kirjeldatud probleemid mõjutavad oluliselt psühholoogia vallas tehtavat teadustööd,» sõnas uurimuse juhtivautor Richard Klein, Prantsusmaal asuva teadusasutuse Université Grenoble Alpes järeldoktor ERR Novaatorile antud intervjuus.

Uuring ilmus ajakirjas Advances in Methods and Practices in Psychological Science.