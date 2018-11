Hiina teadlane väidab, et lõi esimesed geenmuundatud inimlapsed

He poolt AP’le antud materjalide põhjal eksperimenti hinnanud teadlaste sõnul ei ole need veel piisavad, et soovimatute kahjulike mutatsioonide teket välistada. Lisaks muule tõstatab eetilisi küsimusi n-ö poolikult muudetud geenidega ehk sisuliselt suure haigusriskiga lapse teadlik sündida laskmine.

«Selle lapse puhul ei ole peaaegu mingit lisakaitset HIV vastu, küll aga võivad teada ohustada seniteadmatud terviseriskid,» selgitas Musunuru. Selle embrüo kasutussevõtmine näitab, et teadlaste eesmärki polnud niiväga HIV vastaste meetmete otsimine, vaid pigem CRISPRi inimese peal katsetamine, lisas Church.

Sama meelt oli ka Australian Science Media Centre'ga rääkinud reproduktiivbioloogia ekspert Hannah Brown, kes tõi välja, et kõigele lisaks on inimembrüote peal läbi viidud katsed suures osas ka ebavajalikud, kuna HIV on ennetatav haigus.

«Kuigi tegemist on seni veel kinnitamata teatega, on see genoom-muundatud laste sündimine siiski väga häiriv. Sedalaadi «kauboi-teadlaste» tegutsemine võib teaduse ja ühiskonna niigi habrast suhet veelgi kahjustada,» rõhutas Brown.

Kõigele lisaks on õhus palju eetilisi küsimusi eksperimendis osalenud lapsevanemate teadlikkuse ja nõusoleku osas, kuigi He ise kinnitas, et seletas oma patsientidele kõiki esmakordse katsega seotud riske.

«Usun, et [läbiviidud muudatused] aitavad nii perekondi kui ka nende lapsi,» kaitses He oma tööd ja lisas, et kui lastega peaks midagi juhtuma, siis oleks tal «sama suur valu kui perekonnal endal ja siis on see ka minu vastutus.»

Ta lisas, et kui tema poleks seda eksperimenti teinud, oleks selle teinud keegi teine, kuid kinnitas, et pooldab ühtsete rahvusvaheliste mängureeglite kehtestamist.